Dieci anni fa il terribile incidente sugli sci in Francia di Michael Schumacher. Celebriamo la leggenda Schumi: sette titoli Mondiali, una carriera irripetibile per uno dei piloti più vincenti della storia che ha fatto sognare i tifosi della Ferrari e non solo. Ripercorriamo qui la sua inimitabile vita in pista, dagli esordi agli ultimi lampi in Formula 1, passando per le grandi rivalità con Senna, Hakkinen e Villeneuve