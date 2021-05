Si torna a girare a Montecarlo dopo un anno e a seguito del rinvio nel 2020 per la pandemia. E torna anche il pubblico per seguire la gara del Principato sugli spalti: 40% della capienza sulle tribune per il quinto weekend del Mondiale. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

