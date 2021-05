Lewis Hamilton rende onore alle Ferrari dopo la doppietta nel giovedì di Montecarlo: "Sono davvero forti, è sorprendente ma anche bello per la competizione. Sembra che possano essere un avversario per qualifiche e gara". Il weekend del GP di Monaco è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Ferrari possono essere un avversario nel weekend"

Le parole

Leclerc: "Sorpreso, ma Ferrari ha buon passo"

"Le Ferrari sono davvero forti – ha spiegato Hamilton al termine della giornata –, è sorprendente vederli migliorare così tanto, ma è fantastico. Significa più concorrenza. Quest’anno per qualche motivo c’è un’aderenza molto alta, hanno rifatto la superficie per la maggior parte della pista, quindi c’è tanto grip e per questo siamo stati più rapidi del 2019. Se la Ferrari sarà un vero avversario questo weekend? Sto vedendo quello che stanno vedendo tutti. In generale sono concentrato sul mio lavoro, ma sembra essere così“.