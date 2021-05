2/12 ©Getty

Domenica 31 maggio 1981 - Gilles VILLENEUVE (Ferrari). Non poteva mancare la firma di Gilles su un circuito 'pazzo' come Montecarlo. Fu una gara che rischiò di non disputarsi: poco prima del via prese fuoco la cucina di un hotel a ridosso del circuito e l'acqua usata per spegnere l'incendio rese pericoloso l'asfalto. Si partì in ritardo e in queste condizioni estreme la spuntò Villeneuve su Ferrari