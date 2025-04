Non perde tempo il pilota britannico che sin dal giovedì di Jeddah ha seguito da vicino il lavoro dei meccanici al box della Rossa. Lewis cerca il riscatto dopo un fine settimana in Bahrain decisamente in ombra. Il GP dell'Arabia Saudita è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ARABIA SAUDITA: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING