A distanza di 19 mesi dall'ultima volta, la Ferrari torna in pole position: Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo nel GP di Monaco. Per la Rossa è l'11^ pole nel Principato, record eguagliato con la McLaren. Tutto il weekend del Principato è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207).

