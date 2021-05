Mattia Binotto soddisfatto al termine delle qualifiche di Montecarlo, con la pole di Leclerc e il quarto posto di Sainz: "E' un bel risultato di squadra, siamo veloci con entrambi i piloti dal giovedì. E' un buon presagio per il resto della stagione. C'è un po' di amarezza perché si poteva fare anche meglio, ma l'obiettivo domenica è raccogliere punti importanti". Tutto il weekend del Principato è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207).

Mattia Binotto ha commentato a Sky Sport le qualifiche del GP di Monaco della Ferrari , che hanno visto Charles Leclerc in pole position e Carlos Sainz in quarta posizione.

"Obiettivo raccogliere punti importanti"

leggi anche

Leclerc, pole e incidente: verifiche in corso

"C'è sicuramente apprensione per la vettura di Charles, sono amareggiato per Carlos che poteva fare meglio. Contenti per come sta andando il weekend, indipendentemente da tutto. Siamo veloci fin dal giovedì con entrambi i piloti e questo è importante. Anche noi siamo amareggiati, pensando si potesse fare meglio. La partenza e i pit stop saranno fondamentali, come la strategia. Intanto partiamo davanti, arrivando al traguardo potremo raccogliere punti importanti".