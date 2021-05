Charles Leclerc non ha preso parte al GP di Monaco: dopo la pole conquistata sabato, sono stati riscontrati dei problemi al semiasse della Ferrari numero 16, proprio nel giro di ricognizione. Impossibile riparare il danno entro il via della gara: "Una sola parola, tristezza", il suo commento a caldo. Il GP è in diretta oggi alle 15 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP MONACO, LA DIRETTA DELLA GARA Condividi:

Niente GP di Monaco per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, che avrebbe dovuto partire dalla pole, è stato costretto a ritirarsi ancora prima del semaforo verde. La Rossa numero 16 ha infatti accusato un problema al semiasse sinistro, evidenziato nel giro di ricognizione, rendendo impossibile la riparazione prima del via. Leclerc aveva conquistato sabato la pole, ma nel finale delle qualifiche aveva mandato contro le barriere la Ferrari. Dopo accurati controlli, la Scuderia aveva garantito che non erano presenti problemi al cambio: purtroppo però, una volta in strada, la monoposto di Leclerc ha evidenziato un guaio al semiasse sinistro. Per il monegasco l'ennesima beffa nel GP di casa.

Leclerc: "Una sola parola, tristezza" VIDEO Le parole di Leclerc a Sky Sport Amarezza sul volto e nelle prime parole a caldo del ferrarista, ma anche volgia di voltare pagina: "Sento tanta tristezza, per me e per tutti i meccanici che hanno lavorato tanto e ce l’hanno messa davvero tutta - ha detto a Sky, ai microfoni di Mara Sangiorgio - . Non è colpa del cambio, ma altri problemi che vengono dalla parte sinistra della macchina. Chiaramente legati all’incidente di sabato. E’ vero che ho fatto un errore, ma gli errori capitano. Soprattutto qui a Monaco. Ho spinto al limite ed è quello che mi aveva regalato la pole. Avrò bisogno di qualche giorno per far passare la delusione, ma non è una cosa alla quale penserò a lungo".