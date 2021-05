Una vittoria indimenticabile al Gran Premio di Monaco, per Max Verstappen. Non solo per il trionfo che gli vale il provvisorio primato nel Mondiale di Formula 1 dopo cinque gare finora disputate, ma anche per i complimenti speciali che ha ricevuto. Al termine della corsa, infatti, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé hanno voluto omaggiare il pilota della Red Bull. Il tutto immortalato con una bella foto, postata da Verstappen sul proprio account Instagram. "Ho ricevuto i complimenti da metà della mia squadra FUT" ha scritto in didascalia, alludendo alla modalità di gioco del videogioco FIFA che da anni è scelta da milioni di utenti. Insomma, il francese gli porta proprio bene!