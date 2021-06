L'australiano della McLaren alla vigilia della gara in Azerbaijan: "Sono contento di essere qui perché un'altra gara è un'altra opportunità per fare meglio. Ho lavorato al simulatore e ho imparato tanto anche da Monaco. Sono carico". Il GP di Baku è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

