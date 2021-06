Il pilota spagnolo della Ferrari non ha dubbi sulla tappa in Azerbaijan: "E' diverso da tutti gli altri, una delle piste più difficili tra frenate e muri. La classifica? Un bel segno vedere che sono vicino a Leclerc, ma la strada è lunga". Il GP di Baku è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

