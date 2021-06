"Ci sarà da lavorare sugli assetti, non è una pista semplice perché oltre al rettilineo ci sono alcune frenate difficili". Max Verstappen arriva da leader del Mondiale a Baku, ma anche come rappresentante di una delle due fazioni, la Red Bull, che con Mercedes sta duellando in pista ma anche fuori per la questione delle ali flessibili posteriori"

Sull'approccio in gara dopo la vittoria a Montecarlo

"Per quanto mi riguarda avrò lo stesso approccio di Montecarlo e spero nello stesso risultato. Non avrò un approccio diverso perché sono in testa al campionato. Mi piace stare davanti, ma è da sempre così".