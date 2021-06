Da dove nasce la discussione che va anche oltre la battaglia tra Red Bull e Mercedes? Ecco quali sono i possibili scenari fino al 15 giugno, data entro la quale i team dovranno riprogettare la propria ala posteriore per non subire pesanti sanzioni da parte della FIA. La F1 è a Baku: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) GP BAKU, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE DI F1 Condividi:

La battaglia in Formula 1 non si consuma solo in pista. Da diversi giorni, infatti, si è spostata anche fuori, con l'accesa discussione avviata dalla Mercedes sulle ali flessibili. Dito puntato contro la Red Bull, che in più di un'occasione ha definito la propria monoposto "legale". Ma cos'è successo? Da dove nasce la polemica e quali sono i possibili scenari sin dal fine settimana in corso a Baku?

Tutto è nato in Spagna: ma cos'è l'ala flessibile? leggi anche Polemiche ali flessibili? Spiega il "prof" Bobbi Weekend del 9 maggio, il Circus è al Montmeló. La Mercedes attraverso le parole di Lewis Hamilton e Toto Wolff punta il dito contro la Red Bull per un profilo dell'ala posteriore che si abbassa in piena velocità e dà una maggiore spinta sul rettilineo, riducendo così il drag e tornando statica nell'affrontare le curve. Una sorta di "DRS bis" in grado di dare notevoli vantaggi in termini di prestazioni. Sotto la lente d'ingrandimento, però, non c'è solo l'ala della Red Bull ma anche quelle di altre scuderie che si sono mosse facendo leva su una zona grigia del regolamento.

La Mercedes e l'art. 3.8 del regolamento tecnico leggi anche Wolff a Verstappen: "Provare a rallentarli? Ovvio" La Mercedes nell'avanzare il suo reclamo punta sul contenuto dell'articolo 3.8 del regolamento tecnico della Formula 1 secondo il quale le parti della monoposto che ne influenzano la prestazione aerodinamica devono essere assicurate in modo rigido alla parte sospesa della vettura e devono rimanere immobili. L'articolo fa riferimento a carrozzeria, telaio, power unit e trasmissione. E le ali? Dato che non possono restare completamente rigide - è una questione di fisica - per queste esiste una tolleranza in termini di movimento. Ecco la zona grigia di cui parlavamo poc'anzi e sulla quale si è mossa la Red Bull (e non solo).