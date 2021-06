Dall'ala posteriore a quella anteriore. E' sempre più aspra la battaglia sulle "ali flessibili" che in Formula 1 si sta consumando soprattutto fuori dalla pista. Dopo la replica di Toto Wolff alle parole di Max Verstappen ( "Se vogliamo rallentarli? Ci proviamo "), è arrivata quella di Chris Horner al team principal della Mercedes: "Se fossi in lui, con quell'ala anteriore starei zitto ". Insomma, la battaglia si sposta dall'ala posteriore all' anteriore .

La dura riposta, aspettando la Francia...

E così, in attesa del prossimo weekend di gara in Francia, quando i controlli saranno più stringenti per gli alettoni posteriori, il team pricnipal della Red Bull attacca: “Se fossi in lui con quell’ala anteriore che ha starei zitto. Non si possono prendere delle regole e applicarle solo a una zona della vettura. Va preso in considerazione tutto,quindi anche la parte anteriore. Ci sono state tantissime polemiche sulla nostra ala posteriore, ma in fin dei conti conta solo una cosa: se ha passato i test, e la nostra li ha passati. E' legale. Qui a Baku abbiamo portato la specifica dell’alettone posteriore che utilizziamo di solito a Montreal in Canada".