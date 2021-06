Il team principal della Ferrari dopo il 4° posto di Leclerc e l'8° di Sainz in Azerbaijan: "Con le soft sapevamo di essere un po' più in difficoltà nel primo stint, poi ci siamo complicati la gara. Se la sono complicata i piloti stessi. Però restano le due pole consecutive e da oggi il terzo posto nella classifica Costruttori". Il Mondiale torna il 20 giugno con la gara in Francia: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207)

GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA DI BAKU - LE CLASSIFICHE