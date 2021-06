Al di là dell'anonima gara in Azerbaijan, il futuro del pilota finlandese sembra segnato: la Mercedes non dovrebbe rinnovargli il contratto per la prossima stagione. Pronto Russell. Il Mondiale torna il 20 giugno con la gara in Francia: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207)

