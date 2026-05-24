GP Canada: possibili strategie dei team a Montreal secondo Pirelli (pioggia permettendo)
Con uno sguardo sempre al meteo, che potrebbe rendere tutto più imprevedibile e complicato a Montreal dal punto di vista delle scelte e delle strategie, ecco le ipotesi di Pirelli per la quinta gara del Mondiale. GP Canada live su Sky e in streaming su NOW alle 22
- Con la pioggia e la pista bagnata potrebbe cambiare tutto e tutto diventare più imprevedibile al GP Canada. In attesa del via, però, queste sono le tre possibili strategie individuate da Pirelli per la gara del 'Gilles Villeneuve' di Montreal.
- Per la gara di Montreal, Pirelli metterà a disposizione le tre mescole più morbide della sua gamma: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft
- In caso di pista asciutta, la Pirelli consiglia queste strategie per il GP. La prima, e sulla carta più veloce, prevede un solo pit-stop con la partenza con gomma media e un passaggio alla hard nel corso del 21°-27° giro.
- L’opzione inversa, ovvero hard-media, risulta più lenta e con un pit tra il 38° e il 44° passaggio.
- La terza opzione prevede una partenza con gomme soft con l'obiettivo di avere subito uno sprint, con il pit-stop previsto già dal 17° giro. Successivamente si passerebbe alle hard per concludere la gara.