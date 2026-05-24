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GP Canada: possibili strategie dei team a Montreal secondo Pirelli (pioggia permettendo)

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Con uno sguardo sempre al meteo, che potrebbe rendere tutto più imprevedibile e complicato a Montreal dal punto di vista delle scelte e delle strategie, ecco le ipotesi di Pirelli per la quinta gara del Mondiale. GP Canada live su Sky e in streaming su NOW alle 22

GRIGLIA DI PARTENZA - LE NEWS LIVE SUL METEO

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