Perez su Red Bull vince a Baku con un epilogo movimentato, dopo la sospensione della corsa (incidente Verstappen) e la ripartenza dalla griglia per completare gli ultimi 2 giri. Alla prima curva Hamilton va dritto e perde il secondo posto, conquistato da un sorprendente Vettel, partito undicesimo e capace di finire davanti a Gasly. Il campione in carica perde l'occasione di tornare in vetta al Mondiale

HAMILTON: "PREMUTO IL TASTO SBAGLIATO" - HIGHLIGHTS