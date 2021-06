Il pilota spagnolo della Ferrari non è soddisfatto dall'ottavo posto con cui ha chiuso il GP di Baku: "Non è sufficiente per me, avevamo il passo per fare di più". Il Mondiale torna il 20 giugno con la gara in Francia: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207)

