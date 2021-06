Grande festa per l’Aston Martin che a Baku conquista il suo primo podio in Formula 1 grazie a Sebastian Vettel. Il tedesco torna a fare punti pesanti: l'ultima volta era successo in Turchia con la Ferrari nel 2020 (3°). Per Seb è il 122esimo podio in carriera. La F1 torna il 20 giugno con il GP di Francia: tutto in diretta su Sky

GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI BAKU