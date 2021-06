Non passa mai inosservato Lewis Hamilton, così al suo arrivo al circuito "Paul Ricard" di Le Castellet assieme al bulldog Roscoe. Giacca e pantaloncini neri, maglia di un verde acceso. Stessi colori per i suoi anfibi. Tutto il weekend a Le Castellet è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV - LO SPECIALE F1