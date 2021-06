Lewis Hamilton scatterà dalla 2^ posizione nel GP di Francia, alle spalle di Max Verstappen: "Dovremo inventarci qualcosa, potremmo fare la danza della pioggia. La Red Bull è molto forte, ma adoriamo la battaglia". Bottas, 3°: "Non sono soddisfatto, ci manca qualcosa a livello di velocità". Tutto il weekend in Francia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Hamilton: "Adormiamo la battaglia, dovremo inventarci qualcosa"

IL RIVALE

Verstappen: "Riprendiamoci i 25 punti di Baku"

"Il weekend è stato molto duro a livello mentale per cercare di portare macchina in posizione ideale - ha spiegato il sette volte campione del mondo subito dopo le qualifiche -. Abbiamo dovuto fare tanti cambiamenti. Ci abbiamo girato intorno senza trovare una soluzione, ma poi alla fine siamo tornati a qualcosa di simile a quello con cui avevamo cominciato. Non sono mai stato contento durante il weekend, ma lavorando grazie all’impegno degli ingegneri abbiamo portato la macchina ad un buon livello. Congratulazioni a Max, ha fatto un bel lavoro. Sono stati veloci tutto il weekend, anche di motore, io perdevo molto tempo in rettilineo. Abbiamo una bella gara davanti a noi, adoriamo la battaglia. Gara? Le prove libere sono state faticose, nei long run loro sono stati più veloci di uno-due decimi. Speriamo di poterci provare, in curva 1 e anche a livello di strategie. Domani potrebbe persino piovere quindi vediamo. Potenzialmente potremo fare la danza della pioggia per inventarci qualcosa”.