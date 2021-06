GP Stira, insidie e segreti: qui si guida così

E' considerata una pista molto dura per l'impianto frenante. Ma c'è di più: qui vi spieghiamo tutto quello che un pilota deve sapere prima di affrontare il Red Bull Ring. Qui si corre l'ottavo Gran Premio del Mondiale 2021. Il GP di Stiria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Curva 1

Si arriva in salita a circa 320 km/h, si frena a circa 70 metri, si percorre in 3 marcia a circa 145 km/h. In frenata i piloti esercitano una pressione di circa 165 kg sul freno con una decelerazione di 4.7 G.

Curva 3

Si arriva in salita e si frena a circa 80 metri, si passa di un punto il brake balance davanti, si percorre in 2 marcia a circa 80 km/h. Si raggiungono 4.6 G di decelerazione, bisogna andare sul gas presto. Attenzione alla trazione.

Curva 4

Si arriva a 320 km/h circa, si fa in 3 marcia a circa 120 km/h, in frenata si ottengono 4.2 G di decelerazione, curva da sottosterzo per via del banking negativo.

Curva 9

Difficile essere precisi in inserimento, si fa in 6 marcia a circa 215 km/h, banking negativo.

Curva 10

Si percorre in 5 marcia a circa 175 km/h, si usa molto cordolo interno, si sposta brake balance dietro di un punto, importante mantenere il più possibile alta la velocità minima.