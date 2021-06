Max Verstappen soddisfatto al termine della giornata di libere in Austria, chiusa con il miglior tempo: "La classifica non corrisponde ai valori, Hamilton era stato più veloce ma gli hanno cancellato il giro. Mi aspetto un'altra battaglia ravvicinata con lui". Tutto il weekend in Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

