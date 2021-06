Toto Wolff non si è sottratto a una domanda su Italia-Austria, ottavo di finale degli Europei di calcio in programma sabato a Wembley: "Guarderò la partita con Domenicali. Siamo una bella squadra, ma è più facile che Hamilton vinca domenica che la nostra Nazionale batta gli Azzurri". Tornando al GP di Stiria: "Red Bull squadra da battere, bene la Ferrari sul passo gara". Tutto il weekend in Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

