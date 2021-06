La terza pole della stagione regala un altro sabato da incorniciare a Max Verstappen: "Non è mai semplice fare la pole, ma sono contento di averlo fatto in Austria con la Red Bull. Domenica però sarà un'altra battaglia come quella vista in Francia". Tutto il weekend della F1 è in diretta sul canale 207

"Ottimo weekend, non è mai semplice fare la pole"

"E' stato un ottimo weekend finora - ha detto Verstappen al termine delle qualifiche -. In qualifica ancora una volta la macchina è stata piacevole da guidare. Non è stato semplice gestire il traffico nelle prime curve, ma il primo giro nel Q3 credo sia stato davvero abbastanza buono. Sono contento di essere in pole in casa, con una Red Bull. La pista non ha tante curve, ma sono difficili da azzeccare. Questa è una pista breve, ma nella quale è molto difficile fare un bel giro. Il primo tentativo non è stato perfetto, ma non è stato male. Non è mai semplice. Mi piacerebbe che ogni tanto fosse semplice, ma è anche bello che sia una gara combattuta. Sono sicuro che sarà una battaglia serrata anche domani, come in Francia".