Sainz 12°, la griglia di partenza in Austria

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Formula 1, la griglia di partenza del GP Stiria in Austria

gp stiria

Terza pole position in questa stagione per Max Verstappen: l'olandese sarà affiancato in prima fila da Lewis Hamilton, che scala grazie alla penalità di Bottas (5°). Tra le Ferrari, Leclerc 7° e Sainz 12°. Il GP di Stiria in diretta domenica sul canale 207

GP STIRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

PRIMA FILA

1  Max Verstappen (Ola/Red Bull) 

2  Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

 

SECONDA FILA

3  Lando Norris (Ing/McLaren) 

4 Sergio Perez (Mes/Red Bull) 

 

TERZA FILA

5 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) *penalizzato di 3 posizioni

6 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

 

QUARTA FILA

7  Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 

8  Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri) 

 

QUINTA FILA

9  Fernando Alonso (Spa/Alpine) 

10 Lance Stroll (Can/Aston Martin) 

 

SESTA FILA

11  George Russell (Ing/Williams) 

12 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari) 

 

SETTIMA FILA

13  Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) 

14  Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) 

 

OTTAVA FILA

15  Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 

16 Nicholas Latifi (Can/Williams)

 

NONA FILA

17 Esteban Ocon (Fra/Alpine) 

18  Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

 

DECIMA FILA

19  Mick Schumacher (Ger/Haas) 

20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

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