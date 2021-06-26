Sainz 12°, la griglia di partenza in Austria

Formula 1, la griglia di partenza del GP Stiria in Austriagp stiria
Terza pole position in questa stagione per Max Verstappen: l'olandese sarà affiancato in prima fila da Lewis Hamilton, che scala grazie alla penalità di Bottas (5°). Tra le Ferrari, Leclerc 7° e Sainz 12°. Il GP di Stiria in diretta domenica sul canale 207
PRIMA FILA
1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)
2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)
SECONDA FILA
3 Lando Norris (Ing/McLaren)
4 Sergio Perez (Mes/Red Bull)
TERZA FILA
5 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) *penalizzato di 3 posizioni
6 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)
QUARTA FILA
7 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)
8 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)
QUINTA FILA
9 Fernando Alonso (Spa/Alpine)
10 Lance Stroll (Can/Aston Martin)
SESTA FILA
11 George Russell (Ing/Williams)
12 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)
SETTIMA FILA
13 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)
14 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)
OTTAVA FILA
15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
16 Nicholas Latifi (Can/Williams)
NONA FILA
17 Esteban Ocon (Fra/Alpine)
18 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)
DECIMA FILA
19 Mick Schumacher (Ger/Haas)
20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)