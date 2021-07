Secondo appuntamento consecutivo della F1 in Austria e l'inviata Mara Sangiorgio si è messa alla prova per capire come, nella precedente gara della Stiria, i piloti Red Bull si sono preparati al Gran Premio. L'allenamento non è avvenuto in pista ma su un "Pinzgauer": è stata una grandissima avventura! Oggi il GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)