Decimo appuntamento stagionale in Formula 1, si corre a Silverstone. È il weekend in cui debutta nella giornata di sabato la Sprint Qualifying, gara di 100 km del che andrà ad assegnare le posizioni sulla griglia di partenza. Qui tutti gli orari delle dirette su Sky Sport F1 (canale 207)

Dopo una settimana di sosta e dopo le due gare consecutive in Austria, la Formula 1 arriva in Gran Bretagna. Nel weekend si corre a Silverstone per il decimo appuntamento della stagione 2021. Grande attesa per una delle gare più amate ma anche perché verrà disputata per la prima volta sabato si disputerà una Sprint Qualifying, gara di 100 km del che andrà ad assegnare le posizioni sulla griglia di partenza.