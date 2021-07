A Silverstone presentato un modello delle monoposto che vedremo in pista dal 2022. Più asciutta rispetto alle attuali vetture, pneumatici da 18 pollici per un cambiamento che non è solo estetico. Più effetto suolo sul fondo, copriruote per aderire maggiormente al suolo, serbatoi e fianchi più resistenti. E attenzione sempre crescente all'ambiente. La F1 è in Gran Bretagna: debutta la qualifica Sprint, GP alle 16. Tutto live su Sky Sport F1 (canale 207)

