Trofei e riconoscimenti per l'Italia calcistica, ma non solo. Sogna di tornare a primeggiare anche la Ferrari di Charles Leclerc che, oggi, ha ricevuto il prestigioso premio Lorenzo Bandini. "Sono molto onorato di ricevere questo premio - ha detto il pilota monegasco a Sky Sport -. Rappresenta tanto, lo so, e ora tocca a me dare il meglio in pista. Ci sono tanti campioni che hanno ricevuto questo premio. Per quanto mi riguarda c’è ancora tanto lavoro da fare, stiamo facendo fatica in questo momento ma noi diamo sempre tutto. Fa comunque piacere ricevere questi riconoscimenti, specie in periodi non così facili, mi motiva ancora di più anche se non ho bisogno. È sempre bello quando dall’esterno riconoscono che stai facendo un buon lavoro e dando il meglio. Io continuerò a spingere e speriamo di tornare a casa dal Gp di domenica con un buon risultato". E a proposito del prossimo Gran Premio di Silverstone ha aggiunto: "Lì ho ottenuto il mio ultimo podio l'anno scorso. Sicuramente è passato tanto tempo, ma da allora c’è stato un miglioramento. Stiamo andando nella strada giusta, ho tanta fiducia nel mio team e sono contento di come stiamo procedendo. Il podio in questo weekend forse è troppo ottimista, ma non si sa mai, se ci sarà la possibilità ne approfitterò. In Ferrari sono sereno, c’è una buona sinergia con Carlos, stiamo lavorando bene insieme e credo nel progetto. Stiamo tutti dando il massimo".