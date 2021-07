Venerdì particolare anche in casa Ferrari, con il DS Laurent Mekies che analizza la giornata della Rossa: "Charles ha fatto un ottimo lavoro, il quarto posto se lo è meritato. Peccato per Sainz, che aveva la velocità ma che per pochi decimi si trova più dietro. La vera sfida per noi saranno le due gare. Strategia? Non è detto che partano tutti con le Soft". Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è live su Sky Sport F1 (canale 207)

