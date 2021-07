Charles Leclerc soddisfatto dopo il quarto posto ottenuto nella Qualifica Sprint: "Il passo è buono, eravamo vicini ai leader. Il podio è possibile in caso di buona partenza, perchè qui sorpassare in pista è complicato". Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Un super Charles Leclerc chiude in quarta posizione la prima Qualifica Sprint della storia. A Silverstone, il monegasco della Ferrari ha chiuso alle spalle di Verstappen e delle due Red Bull, confermando di avere anche un buon passo gara in vista del GP di domenica.

"Il passo è buono, bisogna concretizzare in gara"

"Non è andata male, il passo era buono - ha detto Leclerc a Sky Sport -. E' stata una giornata positiva, domani però bisogna concretizzare in gara. Anche l'anno scorso eravamo forti su questa pista, facciamo le cose giuste e il passo era buono, migliore del solito. Eravamo vicini ai leader, anche se domenica ci sono tanti altri fattori in gioco. Se facciamo una buona partenza il podio è possibile, anche se fare sorpassi in pista qui è difficile. Io comunque farò di tutto".