Max Verstappen esulta al termine della Qualifica Sprint che gli ha regalato pole e tre punti nel Mondiale a casa di Hamilton a Silverstone: "E' stata una bella lotta con Lewis, anche in gara sarà lo stesso. E' stato molto strano fare la pole in questo modo, ma la prendiamo volentieri". Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

IL RIVALE

"Qui è difficile superare ma siamo partiti bene. Bella lotta con Lewis nel primo giro, poi abbiamo cercato di fare il nostro passo. Ci siamo spinti al limite a vicenda, alla fine le gomme erano finite. Sono contento di prendermi questi tre punti. E’ stato strano, fare la pole in questo modo. Ma ce la prendiamo. Sicuramente sarà una gara emozionante domani. Si parte con meno carburante, abbiamo potuto spingere forte. Ma sulle gomme è dura. Però è uguale per tutti, dobbiamo saper gestire anche questo. Non possiamo toccare le macchine, ma siamo veloci. Dovremo esserlo anche domani. La velocità in rettilineo sarà un problema, ma gestiremo anche questo. Penso comunque che potrò fare una gran gara. Ringrazio i fans. So che tifano per i piloti inglesi, ma è stato bellissimo sentirli esultare. Spero di poter fare una bella battaglia con Lewis”.