"Domenica torneremo a lottare, è un weekend fantastico"

IL RIVALE

Verstappen: "Sarà grande lotta con Hamilton"

“Ho dato tutto. Voglio ricambiare l’affetto dei fan. Non riesco neanche a descrivere l’energia che mi danno con il loro sostegno. Mi dispiace di non essere riuscito a regalare loro una vittoria in questa gara sprint. Ma domani torneremo a lottare. Io avevo centrato l’obiettivo della partenza, ma evidentemente qualcosa non è andato come doveva. Vedremo domani. Perso solo un punto? Ogni punto conta. Non mi consola questo. Ma domani potremo lottare. Loro però sono molto forti. Dovremo inventarci qualcosa domani. Noi quest’anno abbiamo perso qualcosa nel motore. Dovremo lavorare sodo per vincere domani, non sarà semplice. Partenza di domani per riprovarci? Lo spero. Io vorrei rifarla già oggi. Non so come sia stata da vedere per i fan. Credo che sia stato weekend fantastico. Ieri è stata giornata divertentissima con le qualifiche il venerdì. Non so se questa gara sia stata emozionante, dovremo forse farla un po’ diversa in futuro, ma rende il weekend più piacevole”.