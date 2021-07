Mattia Binotto soddisfatto delle prestazioni della Ferrari nel fine settimana di Silverstone, sulla carta una pista non tra le favorite per la Rossa: "Leclerc è stato bravo, Sainz più sfortunato. Abbiamo un buon passo gara, lavoriamo bene. Riscattato il disastro in Francia. Hamilton era più veloce, dobbiamo essere realisti" GP SILVERSTONE, HIGHLIGHTS Condividi:

Mattia Binotto analizza il weekend della Ferrari a Silverstone: su quella che era, almeno sulla carta, una delle piste più ostiche alla Rossa, la scuderia di Maranello ha ottenuto un grande podio con Leclerc, sfiorando la vittoria.

"Dispiace a due giri dalal fine, ma Lewis era più veloce di noi" leggi anche Leclerc: "Incredibile, ma fa male perderla così" "Lewis era più veloce di noi - ha detto Binotto a Sky Sport -. C’è dispiacere a due giri dalla fine, ma bisogna essere realisti. È stata una buona gara per noi dopo il disastro della Francia. Sono già tre gare, non c’è due senza tre, tre gare di seguito con buon ritmo di gara, questa è la cosa importante. Siamo concentrati su noi stessi, cerchiamo di migliorare continuamente. Silverstone è una pista ostica: abbiamo fatto una buona qualifica e ottenuto il secondo posto in gara. Fa piacere".

"Leclerc molto bravo, Sainz sfortunato" "Leclerc è stato molto bravo tutto il weekend, in qualifica, nella qualifica sprint e oggi. Anche Carlos è stato bravo, ma più sfortunato. Anche oggi peccato per il pit-stop. Un problema alla pistola gli è costata una posizione importante. Quando ha avuto pista libera ha girato molto forte anche lui. Questa è un’altra cosa importante per noi”