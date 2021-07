Il weekend della Formula 2 a Silverstone si chiude con il successo di Zhou nella Feature Race. Nella gara lunga, con il pit obbligatorio per il cambio gomme come da regolamento, tutti i migliori partono nelle prime cinque file. Deledda costretto a partire dalla pit lane. In prima fila il leader della stagione Piastri non parte benissimo, ne approfitta Zhou che prende la testa della corsa, da dietro risale velocissimo Shwartzman che guadagna in un giro la quinta piazza. Ma nei giri seguenti il russo non riesce però a tenere il passo dei primi quattro e dopo aver preannunciato un ingresso anticipato ai box per cambiare le gomme, alla sesta tornata torna in pit lane. Come lui anche Ticktum (3°) e Lawson (11°). Nel giro seguente rientra anche Piastri. Leader della corsa è Zhou, che ha necessità di fare un grande risultato per rispondere a un sabato di corse deludenti: da quattro gare consecutive non va a punti. In pit Lundgaard rischia grosso, la posteriore sinistra scappa via dopo il pit e va a colpire l'air scoop in maniera molto pericolosa. All'ottavo giro rientra anche Zhou, Lundgaard viene penalizzato con uno stop&go e 10" addizionali.