"E' un bilancio che se non è positivo è almeno incoraggiante - ha detto il Team Principal -. Veniamo da una stagione molto difficile come la scorsa, la peggiore degli ultimi 40 anni, con una vettura congelata in gran parte. E' stato un esercizio difficile per noi migliorare, ma lo abbiamo fatto in ogni settore: motore, aerodinamica, telaio. Credo che questo abbia portato i risultati che stiamo vedendo. Abbiamo il doppio dei punti che avevamo lo scorso anno a quest'ora, abbiamo già superato i punti conquistati nel 2020 dopo sole 10 gare. I risultati sono concreti, si vedono nei numeri. Non è l'obiettivo finale che vogliamo come Ferrari, ma la strada è quella giusta".