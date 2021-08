Dopo la squalifica del tedesco, il pilota della Ferrari ha ottenuto il secondo posto in Ungheria. In un video su Instagram brinda e commenta: "Felice per tutta la squadra dopo gli sforzi che abbiamo fatto in questa prima parte di stagione". La Formula 1 torna il 29 agosto con il GP di Spa: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

Carlos Sainz sale sul podio di Budapest, lo fa non alla bandiera a scacchi ma dopo la squalifica di Sebastian Vettel arrivata in tarda serata. Il pilota della Ferrari ha commentato così con un post su Instagram e un video in cui brinda: "Confermato il terzo posto! Il mio secondo podio con la Ferrari e sono super felice per tutta la squadra dopo gli sforzi che abbiamo fatto in questa prima parte di stagione. Il podio arriva (di nuovo) in un modo inusuale… ma salute!!. FORZA FERRARI". Sainz in classifica supera il compagno di squadra Leclerc: rispettivamente 83 e 80 punti.