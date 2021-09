"Siamo andati bene nel long-run, dobbiamo migliorare sul giro secco: qui le qualifiche sono fondamentali". Così Max Verstappen al termine della prima giornata di libere nel GP di casa in Olanda: "Pista divertente, è stato bello vedere così tanti tifosi in tribuna". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Tutti per Max: a Zandvoort le migliaia di tifosi orange che hanno colorato gli spalti vogliono spingere Verstappen alla vittoria e al sorpasso in classifica mondiale su Lewis Hamilton. Nel frattempo l'olandese della Red Bull ha chiuso con il quinto tempo le seconde libere, 'nascondendo' però le sue carte in vista delle qualifiche di sabato e della gara di domenica.

"E' una pista divertente, bello il calore del pubblico"

"E' stato bello e piacevole vedere così tanti tifosi vestiti di arancione. Questa pista è davvero bella, il giro è breve e con curve veloci: è stato divertente. Non credo che il tempo fatto segnare sia molto rappresentativo per noi, non ho usato bene le gomme e dobbiamo lavorare. Siamo andati bene nel long-run, meno nella simulazione delle qualifiche, che qui sono fondamentali. Dobbiamo lavorare e capire meglio alcune cose, ma siamo consapevoli che il mio giro non l'ho fatto con un set nuovo. Non è stato perfetto, dobbiamo migliorare alcuni dettagli".