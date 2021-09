A metà della prima sessione di libere in Olanda, fumo dall'Aston Martin di Sebastian Vettel per un problema alla parte ibrida (MGU-K). Il pilota tedesco parcheggia, scende dalla monoposto e prende l'estintore. Sessione a lungo interrotta a Zandvoort. Tutto il weekend del GP d'Olanda è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

