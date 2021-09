Come un missile. Dalle immagini appare così lo schianto di Pierre Gasly poco dopo il via della qualifica Sprint a Monza. E' successo alla prima curva: nessuna conseguenza per il pilota francese ma la sua prova finisce così. Tutto il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

IL VIDEO DELL'INCIDENTE - MONZA, HIGHLIGHTS DELLA QUALIFICA SPRINT