Lewis Hamilton risponde alle allusioni di Helmut Marko, che aveva sminuito i problemi fisici dopo l'incidente con Verstappen a Monza: "Non ascolto questi individui, mi è passata sopra una macchina e sono grato di non aver avuto un infortunio grave. Non mi tirerò indietro nella battaglia, ma bisogna essere intelligenti per fare una curva. Spero non ci saranno più incidenti come quello di Monza".

Primo confronto pubblico per Lewis Hamilton dopo il clamoroso incidente di Monza, con Max Verstappen finito letteralmente sopra la Mercedes del campione del mondo. Il britannico aveva lamentato fin da subito un problema al collo, sminuito poche ore dopo dalle dichiarazioni di Helmut Marko, storico consulente della Red Bull, che aveva detto: "Se avesse avuto un dolore al collo davvero serio o qualche problema, non sarebbe stato a New York il giorno dopo con il vestito molto divertente con cui è apparso“, facendo riferimento al Met Gala, dove Lewis era una delle stelle della serata.

"Sono grato di esserne uscito senza un grave infortunio" "Non do ascolto a questi individui e alle cose che dicono - la dura risposta di Lewis in conferenza stampa -. Penso che sia naturale che quando una monoposto ti atterra in testa, si possa avere una sorta di disagio. Come ho detto, ho avvertito qualcosa al termine della gara e ho detto che mi sarei fatto visitare. Ho lavorato e ho fatto dei controlli il giorno seguente. Poi abbiamo lavorato durante la settimana con agopunture. Mi sento grato per esserne uscito senza un grave infortunio. Ora andiamo avanti”.