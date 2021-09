Complice il meteo poco clemente a Sochi, Lewis Hamilton stavolta non ha sorpreso con il suo look nel momento dell'arrivo al circuito. Allora, per non perdere l'appuntamento del giovedì con "LewiStyle", torniamo al Met Gala di New York... dove ha davvero sorpreso tutti. Tutto il weekend del GP di Russia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV - NUMERI E STATISTICHE VERSO SOCHI