Kimi Raikkonen, guarito dal Covid, torna in pista ed è impaziente di ripartire con la gara di Sochi: "E' tutto passato, ora sono concentrato su questo weekend".

"Bene, è tutto ok". Poche parole, come sempre, ma sufficienti a capire che Kimi Raikkonen non solo è tornato ma, dopo il Covid, è pronto a dare il massimo in una delle ultime gare della sua carriera in Formula 1. Dopo aver saltato due GP, il finlandese riprenderà il suo posto sull'Alfa Romeo Racing: "Sono contento di essere tornato. Ovviamente nessuno vuole risultare positivo, ma è successo e abbiamo dovuto seguire le regole. E' tutto in passato e ora sono concentrato solo su Sochi".