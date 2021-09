"Una doppietta sarebbe spettacolare per Mercedes"

IL RIVALE

Verstappen: "La rimonta sarà difficile"

"La penalità a Max non cambia nulla per noi, dobbiamo solo fare il nostro lavoro e concentrarci. È un anno difficile per tutti con l’affidabilità, quindi dobbiamo capitalizzare questa circostanza e ottenerne il massimo risultato. Una doppietta sarebbe spettacolare per noi come squadra. Questa è una pista ok per me, non è la mia preferita ma neanche la mia peggiore, e ci sono cose che posso trovare dai dati, lavorandoci stasera. Certamente se si guarda il calendario ci sono alcuni tracciati che sono eccezionali per me e altri che lo sono per Valtteri. In generale è stata una buona sessione per quanto riguarda il ritmo. Abbiamo un po’ di lavoro da fare, probabilmente sul passo. Domani pioverà molto e sarà interessante vedere cosa facciamo in termini di set up per queste condizioni, sapendo che potenzialmente domenica sarà asciutto“.