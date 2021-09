Max Verstappen realista sulle possibilità di rimonta dall'ultima fila dopo il cambio di Power Unit sulla sua Red Bull: "Sarà difficile risalire, qui è complicato superare, ma è meglio prendere la penalità qui a Sochi che in altre gare". Tutto il weekend del GP di Russia in diretta su Sky Sport F1

"La penalità l'avremmo presa qui o in altre gare"

"Tenendo conto di tutto, era meglio prendere la penalità per il cambio del motore qui a Sochi. Sarà una gara impegnativa – ha scritto l’olandese su Twitter – ma finora sono contento di quello che abbiamo fatto oggi e del nostro lavoro sul set-up di gara”. Alla fine della giornata, invece, ecco il commento ai giornalisti: "La mia rimonta del 2018? Allora il gap che c’era con il centro-gruppo era maggiore, quest’anno penso che sarà un po’ più difficile superare, ma avremmo comunque dovuto prendere una penalità. Se non l’avessimo presa qui l’avremmo presa da qualche altra parte. Ora cerchiamo solo di allestire la migliore macchina possibile per questo fine settimana. Non abbiamo preso in considerazione solo i risultati delle FP1, ma anche le condizioni meteo che sono previste per domani. Quindi abbiamo pensato che sarebbe stato meglio prenderla qui"