Norris si conferma un fenomeno in condizioni di pista bagnata, centrando la prima pole della carriera a Sochi con le slick su asfalto umido. Il segreto del britannico della McLaren? Lo ha svelato il padre Adam pubblicando un video su Linkedin, con lo speciale allenamento su un campo da tennis 'saponato' in cui il piccolo Lando si dimostrava già un campione. Tutto il weekend del GP di Russia in diretta su Sky Sport F1

