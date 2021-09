"Visto che partirò dal fondo abbiamo deciso sostanzialmente di non prendere rischi e di saltare le qualifiche. La Qualifica ha avuto un risultato decisamente interessante. Massima concentrazione in vista della gara, dove spero di divertirmi e di farmi largo nel gruppo”. Parola di Max Verstappen, che su Twitter non nasconde sorpresa e, perchè no, anche un po' di gioia, nel vedere ben tre vetture davanti al grande favorito e rivale per il titolo, Lewis Hamilton. Quella che sembrava una passeggiata Mercedes non è più scontata, con il leder del Mondiale che dopo la penalità per il cambio di Power Unit, cercherà una storica rimonta.