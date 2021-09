Dan Ticktum conquista la sua seconda vittoria stagionale imponendosi in Gara-1 a Sochi: il britannico della Carlin ha preceduto l'estone Vips e il russo Shwartzman. Invariata la situazione in classifica, con Piastri 9° e Zhou non partito. La gara era stata posticipata dopo il maltempo che aveva colpito la città russa al mattino. Tutto il weekend del GP di Russia in diretta su Sky Sport F1

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE